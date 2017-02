Ab 10 Uhr findet am Montag die nicht-öffentliche Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen im Planfeststellungsverfahren für die Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf statt.

Flughafen Düsseldorf Ab 10 Uhr findet am Montag die nicht-öffentliche Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen im Planfeststellungsverfahren für die Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf statt. Der Airport hat sie beim Land beantragt. Der Termin wird in der Messehalle 1 auf dem Gelände der Messe an der Rotterdamer Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße, durchgeführt (Messe Eingang Süd).

Bauarbeiten An der Haltestelle Nikolaus-Knopp-Platz fällt in dieser Woche der Startschuss für den Bau eines modernen Hochbahnsteigs, der den Fahrgästen der Linie U75 in Zukunft ein stufenloses Ein- und Aussteigen ermöglicht. Der Umbau dauert knapp sechs Monate und kostet rund 3,4 Millionen Euro. Beim ersten Spatenstich dabei sind u.a. Rheinbahnchef Michael Clausecker und Baudezernentin Cornelia Zuschke.