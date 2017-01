Was am Montag in Düsseldorf wichtig wird

Der Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung kommt um 15 Uhr zu seiner Sitzung im Rathaus, Marktplatz 2, zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Konzept für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sowie die derzeitigen Aufgaben der Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen.

Das Projekt Music and Memory wird in den USA und den Niederlanden schon länger erfolgreich umgesetzt. Der „persönliche Soundtrack“ soll Demenzkranken helfen, sich wieder zu erinnern. Das Ferdinand-Heye-Haus der Diakonie ist das erste Pflegeheim in Deutschland, das das Music-and-Memory-Konzept umsetzt. Heute sollen Details vorgestellt werden.

An der Kalkumer Straße hat die Bezirksvertretung 6 aus eigenen Mitteln eine neue DEG-Wandgestaltung finanziert. In Anwesenheit von Vertretern der DEG, Mitgliedern der Bezirksvertretung, Jugendlichen der Schule An der Golzheimer Heide und dem Künstler Peter Norf will Stadtdirektor Burkhard Hintzsche die Wandgestaltung heute um 12.30 Uhr vorstellen.