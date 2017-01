Rheinbahn, Fortuna Was am Montag in Düsseldorf wichtig wird

Zur besseren Orientierung für die Fahrgäste bekommen die Rheinbahn-Kundencenter an der Heinrich-Heine-Allee 23 und an der Immermannstraße 65 einheitliche Öffnungszeiten. Montags bis freitags sind sie ab heute jeweils von 8 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Die beiden Fortuna-Fanshops am Toni-Turek-Haus und am Burgplatz haben am Montag geschlossen. Grund sind Inventurarbeiten. Ab Dienstag gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Dann gibt's auch Tickets fürs nächste Liga-Heimspiel am 27. Januar gegen Sandhausen (18.30).