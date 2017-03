Was am Mittwoch in Düsseldorf wichtig wird

Damenwahl lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Mittwoch um 18 Uhr anlässlich des Internationalen Frauentags im Plenarsaal des Landtags stattfindet. Vertreter des Ausschusses für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation diskutieren aktuelle frauenpolitische Themen. Das Zakk an der Fichtenstraße 40 lädt Mittwochabend um 20 Uhr zu der Diskussionsveranstaltung „Der Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag: Alles aufgeklärt?" ein. Es ist eine Zwischenbilanz fünf Wochen nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters. Es moderiert Sabine Reimann.