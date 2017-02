Was am Mittwoch in Düsseldorf wichtig wird

Beim PSD-Bank-Meeting gehen am Mittwoch ab 18 Uhr in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark mehr als 130 Athleten aus 36 Nationen an den Start gehen, darunter zahlreiche Welt- und Europameister sowie Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Beim PSD-Bank-Meeting gehen am Mittwoch ab 18 Uhr in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark mehr als 130 Athleten aus 36 Nationen an den Start gehen, darunter zahlreiche Welt- und Europameister sowie Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Leichtathletik Beim PSD-Bank-Meeting gehen am Mittwoch ab 18 Uhr in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark mehr als 130 Athleten aus 36 Nationen an den Start gehen, darunter zahlreiche Welt- und Europameister sowie Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. OB Geisel spricht zur Eröffnung ein Grußwort. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft besucht heute die Lore-Lorentz-Schule, um sich vor Ort über die geplante Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ zu informieren. Die Stadt will unter anderem für die Lore-Lorentz-Schule Mittel aus dem Investitionsprogramm beantragen. Mehr zum Thema Leichtathletik-Weltklasse unter dem Hallendach