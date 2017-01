Was am Mittwoch in Düsseldorf wichtig wird

Überraschend trennte sich Fortuna Düsseldorf von seinem langjährigen Marketing-Leiter Carsten Franck. Ihm war betriebsbedingt zum 30. Juni 2017 gekündigt worden. Dagegen wehrt sich Franck heute ab 12.45 Uhr vor dem Arbeitsgericht. Lohnt sich eine Verlängerung der Stadtbahn nach Garath? Diese Frage stellt die CDU heute im Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Der tagt öffentlich ab 16 Uhr im Rathaus, Marktplatz 2. Auch Thema: der Zustand der Taxibranche in Düsseldorf.