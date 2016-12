Was am Mittwoch in Düsseldorf wichtig wird

Am Mittwoch trifft sich der Aufsichtsrat des Düsseldorfer Schauspielhauses. Archivbild. Am Mittwoch trifft sich der Aufsichtsrat des Düsseldorfer Schauspielhauses. Archivbild. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf stellt um 11 Uhr am Ernst-Schneider-Platz 1 die Studie „Ausländische Unternehmen im Rheinland“ mit einem speziellen Fokus auf Düsseldorf vor. In der Sitzung des Aufsichtsrates des Düsseldorfer Schauspielhauses soll es auch um die – zwischen Intendant Wilfried Schulz und Oberbürgermeister Thomas Geisel offenbar strittige – Frage gehen, ob sich das Schauspielhaus um die Ausrichtung des Festivals Theater der Welt 2020 bewerben soll. Die Schüler eines Projektkurses Sozialwissenschaften des Max-Planck-Gymnasiums übergeben um 15.45 Uhr in der Stockumer Schule einen Anteilsschein der von ihnen gegründeten Firma „Planckleisten“ (stellt Bilderleisten aus Holz her) an Oberbürgermeister Thomas Geisel.