Was am Freitag in Düsseldorf wichtig wird

Freitag und Samstag findet zum 8. Mal die Berufe live Düsseldorf in der Messe Düsseldorf statt. Foto Archiv/Symbol. Freitag und Samstag findet zum 8. Mal die Berufe live Düsseldorf in der Messe Düsseldorf statt. Foto Archiv/Symbol. Freitag und Samstag findet zum 8. Mal die Berufe live Düsseldorf in der Messe Düsseldorf statt. Dort erwarten rund 100 Unternehmen, Hochschulen und Sprachreiseanbieter 15 000 Schüler, Eltern und Lehrer. Sie stellen ihnen ihre Ausbildungs- und Studienangebote vor, geben Tipps für die Berufswahl und suchen den passenden Nachwuchs: 17. März, 9 bis 14 Uhr, 18. März, 9 bis 16 Uhr, Messe Düsseldorf, Halle 7a, Eintritt frei. Im Zuge der Umbauarbeiten am Nikolaus-Knopp-Platz kommt es zu einer Änderung im Busverkehr. Die Linie 862 wird von 17. März (ab 20 Uhr) bis Sonntag umgeleitet. In Fahrtrichtung Düsseldorf können die Haltestellen Wiesenstraße und Nikolaus-Knopp-Platz nicht bedient werden. In Fahrtrichtung Kaarst entfällt die Haltestelle Heesenstraße. Die Inszenierung Roger Vontobels der Tragödie „Medea“ von Euripides feiert am Freitag Premiere im Central am Hauptbahnhof. Vontobel hat die Spielzeit mit „Gilgamesh“ im Zelt auf dem Corneliusplatz eröffnet. Vontobel ist seit dieser Spielzeit Hausregisseur am Schauspielhaus. Aldi Süd lädt Weinliebhaber in den Pop-up-Store „Meine Weinwelt“ auf dem Schadowplatz ein. Parallel zur Messe „Pro Wein“ können Besucher dort vom 17. bis 21. März, 10 bis 20 Uhr, täglich eine Auswahl von zwölf Weinen verkosten. Mehr zum Thema Roger Vontobel: „Düsseldorf hat mich überrascht“

Anzeige