Was am Freitag in Düsseldorf wichtig wird

Zum „Ladies-Talk" lädt die Stadtbücherei Gerresheim in Kooperation mit der Bezirksvertretung sowie der Bezirksverwaltung 7 am Freitag um 19 Uhr in die Bücherei an der Heyestraße 4 ein. Das Programm des Abends gestalten die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Gabi Rüth und die Musikerin Birgit Riepe mit ihrem Saxofon. Der Verein Keywork e.V. und die Redaktion von Patch-Werk, Quartierszeitung für Pempelfort, veranstalten am Freitag einen Gaslaternen-Spaziergang durch Pempelfort-Süd. Treffpunkt 19 Uhr am Rochusmarkt. Der Spaziergang wird ca. 1 Stunde dauern. Der „Mord ohne Leiche" erregte Aufsehen. Am 13. Juli 1991 verschwand Otto-Erich Simon spurlos, seine Leiche wurde nie gefunden. Einem Beschuldigten konnte der Mord nicht nachgewiesen werden. Die Uraufführung des Theaterstücks zu diesem Thema findet Freitagabend im Dreischeibenhaus statt. Regie führen Bernhard Mikeska, Alexandra Althoff und Lothar Kittstein unter dem Titel „Die dritte Haut". Die 19. Ausgabe der Rheingolf-Messe findet vom 3. bis 5. März wieder im Areal Böhler statt. Es werden bis zu 18 000 Besucher und 230 Aussteller aus 18 Nationen erwartet.