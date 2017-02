Was am Freitag in Düsseldorf wichtig wird

Zum Düsseldorf Photo Weekend öffnet die Rheinbahn die Tore ihres historischen Straßenbahnbetriebshofs Am Steinberg in Bilk – und zwar Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Bundesverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) zeigt dort die Ausstellung „RAW– The Decisive Moment" mit Arbeiten von 64 Fotografen. Bauarbeiten und Behinderungen Aufgrund von Bauarbeiten werden die Züge der Linie RE 19 ab heute, 22 Uhr, bis Montag, 6. Februar, 5 Uhr, zwischen den Stationen Düsseldorf Hauptbahnhof (Hbf) und Duisburg Hbf umgeleitet. Dies hat zur Folge, dass für die Linie RE 19 in Richtung Duisburg/Emmerich der Halt Düsseldorf-Flughafen entfällt. Die Abfahrt am Düsseldorfer Hauptbahnhof erfolgt etwa 20 Minuten früher als im Regelfahrplan. Richtfest Anlässlich des Richfests des neuen L'Oréal-Firmensitzes Horizon spricht Oberbürgermeister Thomas Geisel heute um 14.30 Uhr an der Johannstraße 1 ein Grußwort. Die Bezirksvertretung 9 (Wersten, Holthausen, Hassels, Reisholz, Benrath, Urdenbach, Itter, Himmelgeist) kommt heute um 16 Uhr zur Sitzung im Rathaus Benrath, Benrodestraße 46, zusammen.