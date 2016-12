Was am Freitag in Düsseldorf wichtig wird

Heute Abend spielt die DEG um 19.30 Uhr im Rather Dome gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Heute Abend spielt die DEG um 19.30 Uhr im Rather Dome gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Nach drei Siegen in Folge hat die DEG in der Deutschen Eishockey Liga wieder den Anschluss gefunden. Heute Abend spielt sie um 19.30 Uhr im Rather Dome gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende zu: Auch am letzten Tag in diesem Jahr haben wie gewohnt heute alle Stände bis zum Schluss um 21 Uhr geöffnet. Die Kultband Porno al Forno kehrt auf die Bühne im Henkelsaal an der Ratinger Straße 25 zurück. Ab 18 Uhr öffnen sich die Türen zum traditionellen Weihnachtskonzert. Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 23,12 Euro.