Was am Donnerstag in Düsseldorf wichtig wird

Eine viereinhalb Meter hohe Plastik wird heute vor dem Deutschen Tischtennis-Zentrum enthüllt. Eine viereinhalb Meter hohe Plastik wird heute vor dem Deutschen Tischtennis-Zentrum enthüllt. Tischtennis-Tribut: Der Künstler Ulrich Hassenpflug hat zwei stilisierte Tischtennisschläger auf Stahlsäulen geschaffen, die jetzt vor dem Deutschen Tischtennis-Zentrum stehen. Die viereinhalb Meter hohe Plastik „Gegenüber“ wird heute um 11 Uhr enthüllt. Straßennamen mit Frauenpower gesucht: Da im Stadtbezirk 1 nur vier Prozent der Straßen nach Frauen benannt sind, sammeln Bezirksvertreter heute von 15 bis 18 Uhr an einem Infostand am Heinrich-Heine-Platz Vorschläge für Straßennamen, die sich an weiblichen Persönlichkeiten orientieren.