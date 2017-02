Was am Donnerstag in Düsseldorf wichtig wird

Der Kulturausschuss kommt am Donnerstag um 15 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Unter anderem steht auf der Tagesordnung ein Bericht des Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege über das Jahr 2016 sowie eine Zusammenarbeit der Hochschule Düsseldorf mit der Electri-City Conference. Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Jugendrates wird Oberbürgermeister Thomas Geisel die neu gewählten Mitglieder am Donnerstag um 18 Uhr im Plenarsaal des Rathauses, Marktplatz 2, begrüßen. Pressekonferenz Die Polizei hat einen überregional operierenden Drogen-Dealer-Ring gefasst. Seine Zentrale soll er in Düsseldorf gehabt haben. Donnerstag will die Polizei bei einer Pressekonferenz nähere Details bekannt geben. Die Landeshauptstadt und die Digitale Stadt Düsseldorf veranstalten ein „Digi Special" im Haus der Universität. Es geht um das Thema „Digitale Stadtverwaltung – Technik, die begeistert?" Rund 80 geladene Gäste nehmen an der Podiumsdiskussion um 18 Uhr teil.