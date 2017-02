Was am Donnerstag in Düsseldorf wichtig wird

Die Volksbank veröffentlicht am Donnerstag ihre Zahlen für das letzte Jahr im Schlosssturm. 1 Die Volksbank lädt zur Bilanzpressekonferenz ein. Um 12 Uhr geht es im Schlossturm los. 2Infoveranstaltung zum Thema "Drogenproblematik rund um die Friedrich-Ebert-Straße." Experten treffen auf Bürger und Anlieger – und zwar von 18 bis 20 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße, DGB-Haus. 3Der Ausschuss für Umweltschutz und der Personal- und Organisationsausschuss kommen heute zu ihren nächsten öffentlichen Sitzungen zusammen. Der Umweltausschuss trifft sich um 15 Uhr im Kraftwerk Lausward, der Personal- und Organisationsausschuss tagt im Rathaus. Ein Thema: Sachstandsbericht zum Projekt Verwaltung 2020.