Was am Donnerstag in Düsseldorf wichtig wird

Oberbürgermeister Thomas Geisel lädt das für Düsseldorf zuständige Konsularische Korps zu einem Neujahrsempfang im Rathaus ein. Der Empfang findet am Donnerstag um 19 Uhr im Rathaus statt. Der „Pausenkönig" ist eine Breitensportaktion, um Kinder des 4. und 5. Schuljahres aller Schulformen für Tischtennis zu begeistern. Dieses Jahr nehmen rund 25 Schulen teil, die besten 200 Teilnehmer spielen den Sieger beim Finalturnier im Deutschen Tischtenniszentrum aus. Bürgermeister Friedrich G. Conzen wird die Auftaktveranstaltung besuchen um 11 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule Knittkuhl am Mergelsberg 1. Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstag darstellen, welche Konsequenzen das Konzept „Verwaltung 2020" der Stadt für die Bürger haben wird. Mit dem Prozess Verwaltung 2020 plant die Stadtverwaltung einen Abbau von Personal.