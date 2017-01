Donnerstag startet der 22. Gutenachtlauf. In 75 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden hunderte Läufer zeitgleich auf die Strecke gehen (fünf bis zehn Kilometer). Foto: Symbol

Spendenlauf Donnerstag startet der 22. Gutenachtlauf. In 75 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden hunderte Läufer zeitgleich auf die Strecke gehen (fünf bis zehn Kilometer). Die Erlöse aus dem Spendenlauf kommen dem Tierschutz zu Gute. Start ist um 21.30 Uhr am Uhrenfeld im Volkspark.

Initiative Der Händlerbund schafft mit seiner Initiative "Prakticom – Politik packt an" die Verbindung zwischen Politik und der E-Commerce-Branche. Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek wird den hiesigen Online-Shop Just Spices am Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr als „Praktikant“ besuchen. Er will sich ein Bild davon machen, wie es in einem E-Commerce-Start-up abläuft.

Die TV-Sitzung des Comitee Carneval (CC) wird am Samstag, 25. Februar, um 20.15 Uhr in der ARD gesendet. Freitag wird die Sendung in der Stadthalle aufgezeichnet. Donnerstag sollen Einzelheiten aus dem Programm und das neue Bühnenbild vorgestellt werden.