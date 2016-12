Was am Donnerstag in Düsseldorf wichtig wird

Antrittsbesuch Der Botschafter der Republik Guatemala, S.E. José Francisco Calí Tzay, ist im Rahmen eines Antrittsbesuchs im Düsseldorfer Rathaus zu Gast. Er wird sich in das Goldene Buch der Stadt Düsseldorf eintragen. Oberbürgermeister Thomas Geisel wird den Botschafter am Donnerstag im Rathaus empfangen. Friedensaktion Weihnachten ist auch das Fest des Friedens. Lehrer und Schüler der Justus-von-Liebig-Realschule haben versucht, konkrete Beispiele zu finden, wie Frieden hier bei uns erfahren und gelebt werden kann. Ergebnisse werden in einer gemeinsamen Aktion bei einer Ausstellung gezeigt. Ab 10.25 Uhr bilden alle Schüler auf dem Pausenhof das Peace-Zeichen in den Schulfarben. So wollen sie gemeinsam ein Zeichen des Friedens setzen. Die Videobeobachtung wird ausgeweitet: Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt neue Kamerastandorte vor. Fünf zusätzliche Kameras an zwei Standortern – Burgplatz und Kurze Straße – werden in Betrieb genommen.