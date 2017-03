Was am Dienstag in Düsseldorf wichtig wird

Mehrere hundert Menschen demonstrieren immer sonntags auf dem Burgplatz für Europa. Mehrere hundert Menschen demonstrieren immer sonntags auf dem Burgplatz für Europa. DGB-Kundgebung: „Ja zu Europa - Nein zum Nationalismus!“ lautet der Titel der Kundgebung, zu dem der DGB, der ,,Düsseldorfer Appell/Respekt und Mut’’ und der Verein ,,We are Europe’’ heute in einer Pressekonferenz für den 25. März auf den Burgplatz einladen. Bauausschuss tagt: Der Bauausschuss tagt ab 15 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht das Bauprojekt Waldschule im Wildpark. Haariger Prozess heute vor dem Amtsgericht: Es geht um eine abgesagte Haar-Transplantation. Der Kläger hatte sich es auf dem Weg zur Operation plötzlich anders überlegt, weil er einen blutenden Patienten sah. Die gesamten Kosten für die Transplantation hatte der Mann aber vorher schon an den Schönheits-chirurgen überwiesen. Nun will er Geld zurück. Das Verfahren vor dem Zivilgericht beginnt um 11.30 Uhr.

