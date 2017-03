Was am Dienstag in Düsseldorf wichtig wird

Pläne für neuen Wohnraum: OB Thomas Geisel und Planungsdezernentin Cornelia Zuschke stellen um 10 Uhr im Rathaus Pläne vor, wie die Stadt trotz knapper Flächen noch mehr neuen Wohnraum schaffen will. Schul-Ausschuss im Rathaus: Um 15 Uhr tagt der Schul-Ausschuss im Rathaus. Es geht unter anderem um die Entwicklung der Förderschulen, um aufgegebene Schulstandort sowie um die Entwicklung der Abiturientenzahl und des Notendurchschnitts in Düseldorf. Marken-Award 2017: Im Capitol-Theater an der Erkrather Straße wird am Abend mit rund 1000 geladenen Gästen, darunter viele „Promis", der Marken-Award 2017 verliehen.

