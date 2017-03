Roncalli’s Apollo Varieté, Apolloplatz1, lädt am Dienstag um 20 Uhr zum Karneval in Venedig ein.

Roncalli’s Apollo Varieté, Apolloplatz1, lädt am Dienstag um 20 Uhr zum Karneval in Venedig ein. In der farbenprächtigen Show begegnen den Zuschauern Zauberwesen und Magier, Artisten und Akrobaten.

Am Dienstag wird um 19.30 Uhr im Zakk an der Fichtenstraße 40 der Dokumentarfilm Liga Terezin gezeigt. Im Anschluss daran gibt es eine Diskussion mit dem israelischen Filmemacher Oded Breda.

Sängerin Senna Gammour präsentiert am Dienstag um 20 Uhr im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 ihr Debüt-Programm „Liebeskummer ist ein Arschloch“. Mit klarer Kante erklärt sie, wie man am besten mit Liebeskummer umgeht.

Die Stadtsparkasse hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie sich mittelständische Firmen auf die Digitalisierung und disruptive Innovationen eingestellt haben. Details sollen am Dienstag vorgestellt werden.