Der Bauausschuss kommt am Dienstagim Rathaus zu seiner öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. der Ausbau des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums sowie ein Controllingbericht zu Hochbaumaßnahmen und -projekten des Amtes für Gebäudemanagement. Sitzungsbeginn im großen Sitzungssaal, Marktplatz 1, ist um 15 Uhr.

Weltweit wird am Dienstag der Aktionstag One Billion Rising begangen – und auch in Düsseldorf stellen sich Menschen gegen Sexismus und Rassismus. Auf dem Rathausplatz wird es um 18 Uhr eine Demonstration mit Tanz gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen geben. Veranstalter ist der Verein für Frauenkommunikation. Die Aktion wird vom Gleichstellungsbüro unterstützt.