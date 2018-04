Die Band Kraftwerk hat gerade eine Ausstellung zu ihren Ehren gestoppt – und damit eine Liste trauriger Geschichten noch länger gemacht.

Düsseldorf. Stefan Prill war der erste, der erfahren musste, dass die Band Kraftwerk wenig Freude an der Verbreitung ihres Namens hat. Der Düsseldorfer hatte Anfang der Neunziger zunächst in der Disco „Tor 3“ gearbeitet und dann das ehemalige Mannesmannröhren-Werk an der Ecke von Ronsdorfer und Lierenfelder Straße für sich entdeckt. Dort wollte er einen neuen Klub eröffnen und als Fan elektronischer Musik dem Ganzen den Namen „Kraftwerk“ geben, um die Pioniere dieses Musikstils zu ehren. So startete die neue Veranstaltungshalle im Dezember 1993 dann auch erst einmal, dann aber erfuhr Prill, dass die Musiker den Namen hatten schützen lassen. Per einstweiliger Verfügung verlangten sie nun, dass das Kraftwerk nicht mehr Kraftwerk heißen soll. Und so wurde daraus das Stahlwerk.

Diese 25 Jahre alte Geschichte passt zur Gegenwart, denn in diesen Tagen hat der Musiker und Autor Rüdiger Esch erfahren, mit welcher Kraft das Werk der elektronischen Musiker geschützt wird. Der aktuelle Fall bildet eine Steigerung zum bisher Bekannten, denn weder wird der Name der Band verwendet, noch geht es darum, ihn kommerziell zu nutzen. Esch wollte zum 40. Jahrestag des Kraftwerk-Albums „Mensch-Maschine“ eine Ausstellung mit musikalischem Programm organisieren. Designer und Musiker wollten über die besondere Bedeutung der Platte und der damit verbundenen Kunst sprechen, das Kulturamt wollte das Projekt fördern, das Wirtschaftsministerium seine 21. Etage am Rheinufer zur Verfügung stellen. Dann aber meldeten sich die künstlerischen Vertreter der Band, verwiesen aufs Urheberrecht und erklärten, das Album dürfe bei der Ausstellung nicht abgespielt werden. Die Musiker wollten kein Album aus ihrem Lebenswerk besonders hervorheben.

Winzer nannte seinen Wein erst „Kraftwerk“, dann „Zensiert“

Am Ende blieb nur das „K“. Auch das Restaurant an der Lorettostraße musste seinen Namen wechseln. Das schadete ihm aber offenbar nicht.

Der einzige Trost für Esch: Er ist nicht alleine. Ein Restaurantbetreiber in Unterbilk hat vor wenigen Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ähnlich wie das Stahlwerk eröffnete es zunächst unter dem Namen Kraftwerk, lernte dann alsbald die juristischen Vertreter der Band kennen und musste am Ende einsehen, dass sie in der Auseinandersetzung voraussichtlich nur zweiter Sieger werden würden. Seitdem heißt das Restaurant schlicht „K“ und beweist seit 2014, dass es seine Gäste nicht mit dem Namen, sondern mit den Stärken seiner Küche zur Lorettostraße bringt.