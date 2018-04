Moshe Kahn jüngst im Heine-Haus. Der gebürtige Düsseldorfer spricht über die Geheimnisse seiner Zunft.

Giovanni Tamasio di Lampedusa (1896-1957) – seines Zeichens fürstlicher Autor aus Palermo. Bekannt ist er bis heute durch den „Gattopardo“, seinen einzigen großen Roman (und ein Visconti-Film) über den Untergang der sizilianischen Dynastie der Tomasis und den unaufhaltsamen Aufstieg des neureichen Bürgertums. Nur wenige wissen, dass er zuvor auch ein weiteres Buch verfasste „Die Sirene“.

Das Buch, das in Teilen als Vorstudie zu dem dicken Schinken „Der Leopard“ gilt, ist jetzt neu erschienen – in der Übersetzung von Moshe Kahn. Der gebürtige Düsseldorfer, Jahrgang 1942, präsentierte jetzt im Heinrich-Heine-Haus das Werk. Wir sprachen mit dem renommierten Übersetzer.

Welchen Bezug haben Sie persönlich zu Düsseldorf?

Moshe Kahn: Es ist die Stadt, in der ich geboren wurde und meine Mittlere Reife gemacht habe. Später habe ich als Regieassistent an der Deutschen Oper am Rhein gearbeitet. Das war zu Beginn der goldenen Ära Grischa Barfuss, vor 50 Jahren.

Wie kamen Sie dazu, Italienisch zu studieren?

Kahn: Die Arbeit in der Oper hat mich mit der italienischen Sprache zusammengebracht. Ich durfte in dem Jahr bei „Don Giovanni“, „Don Carlos“ und dem „Troubadour“ mitarbeiten. Das war der Auslöser. Zu Beginn meiner römischen Zeit waren meine italienischen Konversationsversuche stark vom Italienisch der Oper geprägt, das sich dann schnell zum Tagtäglichen mauserte.

Wie kamen Sie von der Oper zum Übersetzer-Job?

Kahn: In Rom arbeitete ich weiter als Regie-Assistent für Oper, u.a. bei Luchino Visconti und Mauro Bolognini, und habe auch selbst inszeniert (die italienische Übersetzung von Goethes „Iphigenie auf Tauris“). Bei der Rundfunkanstalt Radiotelevisione Italiana habe ich zudem die Technik der Fernsehregie erlernt. Damals habe ich auch gleichzeitig studiert. In den späten 60er Jahren kam bei mir eine Krise auf. In dieser Zeit habe ich zusammen mit meiner damaligen Freundin Marcella Bagnasco meine erste Übersetzung begonnen und dann über Jahre fortgeführt, nämlich die erste umfangreiche Sammlung von 131 Gedichten von Paul Celan ins Italienische. Sie wurde 1976 im Mondadori Verlag veröffentlicht, und Celan hatte noch vor seinem furchtbaren Tod den Verlagen mitgeteilt, dass wir seine italienischen Übersetzer sein sollten.

Wie kamen Sie auf „Die Sirene“ von Tomasi di Lampedusa?