Die Protagonisten haben zum Teil gewechselt, dennoch zeichnen sich zwischen Geldinstitut und Rathaus ähnliche Konflikte ab wie zuvor. Was stimmt da grundsätzlich nicht?

Vieles, das in den Gremien der Sparkasse besprochen wird, ist geheim. Folglich sind alle öffentlichen Äußerungen auch immer Ausdruck höherer Diplomatie. Übersetzt man die jüngsten der Vorstandsvorsitzenden Karin-Brigitte Göbel und des Verwaltungsratschefs, Oberbürgermeister Thomas Geisel, dann ahnt man, wie es in Gesprächen, Briefen, Gremien zugeht.

Göbel hatte in ihrer Rede bei der Bilanz-Pressekonferenz leicht verklausuliert einen (inzwischen bestätigten) Plan zum Abbau von 200 bis 450 Stellen erklärt. Geisel hat in einer Pressemitteilung deutlich darauf hingewiesen, dass er von der Sparkasse erwartet, dass sie im gesamten Stadtgebiet präsent und für die Bürger da ist. Damit zeichnen sich erneut Konflikte ab, wie es sie auch unter Göbels Vorgänger Arndt Hallmann gab.

Damals ging es um die Höhe der Ausschüttung der Sparkasse an die Stadt, diesmal steht die Frage im Mittelpunkt, welchen öffentlichen und gesellschaftlichen Auftrag die Sparkasse hat. Angesichts der unterschiedlichen Themen, scheint es ein strukturelles Problem zu geben.

Grundsätzlich ist die Stadt Düsseldorf „Gewährträger“ der Stadtsparkasse, sie haftet für die Sparkasse, falls die in Existenznot kommt. Da die Stadt aber keinerlei Anteiel an der Stadtsparkasse hält, ist die ihrerseits auch keine Stadttochter wie etwa Messe, Rheinbahn oder IDR. Ein Blick ins Sparkassengesetz führt zur Wurzel des Konflikts:

Verwaltungsrat

Das Gremium hat laut Paragraf 10 des Gesetzes 15 Mitglieder: den OB als Vorsitzenden, neun weitere Politiker sowie fünf Arbeitnehmervertreter der Sparkasse. Früher war es durchaus üblich, dass die Politik auch ausgewiesene Bankfachleute in den Verwaltungsrat entsandte. Diese Praxis gibt es aktuell nicht. In keinem anderen Aufsichtsgremium in der Stadt wird den Mitgliedern so viel Geld für ihre Arbeit bezahlt. Diejenigen, die ganz überwiegend ehrenamtlich viel Zeit und Energie für die Kommunalpolitik aufwenden, können dort eine ansehnliche Aufwandsentschädigung erhalten. Die Posten sind folglich begehrt – und knapp, Bank-Experten werden deshalb im Zweifel lieber außen vor gelassen. .

Unter den aktuellen Mitgliedern befinden sich einige Juristen, die etwa im Handelsrecht kundig sind und damit einiges Fachwissen mitbringen. Sie und auch die Mitglieder mit anderem beruflichem Hintergrund wenden dem Vernehmen nach viel Zeit auf, um sich in Finanz- und Sparkassenfragen weiterzubilden, wie es Paragraf 15 des Gesetzes vorgibt. In eben diesem Paragrafen steckt auch der Haupt-Knackpunkt. Darin heißt es, dass der Verwaltungsrat die Richtlinien der Geschäftspolitik bestimmt und die Geschäftsführung überwacht.