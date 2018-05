Die Kündigung von Kerstin Jäckel-Engstfeld kam überraschend. Die Leiterin des Amtes für Kommunikation, deren letzter Arbeitstag noch nicht feststeht, hat diesen Schritt in einem Beitrag bei Facebook öffentlicht gemacht. Eine Analyse über die Sätze in diesem Beitrag.

Düsseldorf. Dass eine Amtsleiterin kündigt und dies auf ihrer Facebook-Seite öffentlich erklärt, zeigt sehr deutlich, dass Ursachen und Anlass für diesen Schritt gewaltige sein müssen. Es lohnt daher, den Facebook-Beitrag in Ruhe zu betrachten, denn auch wenn er getragen ist vom Versuch, diplomatisch zu formulieren, trägt er letztlich alle wesentlichen Konfliktlinien in sich.

„Es war mir eine Ehre, für die Bürgerinnen und Bürger meiner Heimatstadt Düsseldorf tätig gewesen zu sein und das Amt für Kommunikation crossmedial und damit zukunftsfähig aufgestellt zu haben.“ Das klingt nach Eigenlob, ist aber eine treffende Beschreibung. Kerstin Jäckel-Engstfeld hat die Arbeit eines Amtes verändert, das lange den Ruf genoss, Informationen eher zu verhindern, als sie zu verbreiten. Das Amt veröffentlicht inzwischen neben seinen Texten auch viele Bilder, Grafiken und Videos, um anschaulich zu berichten. Zudem kommuniziert es auf allen heute wichtigen Kanälen und hat dafür nun sogar die Struktur eines Newsrooms, wie moderne Medienhäuser sie besitzen. Das ist wesentlich Kerstin Jäckel-Engstfeld zu verdanken. Zugleich führt diese Leistung zu einem der Kern-Probleme. Die Leitung des Amtes für Kommunikation steckt von jeher in einem Dilemma: Sie muss als Behörde politisch neutral sein und ist per Definition dem Wohl der Stadt verpflichtet. Da die Leitung aber immer eng mit dem Oberbürgermeister arbeitet, wird sie von jeher auch immer als Sprecher desselbigen wahrgenommen. Viele frühere Amtsleiter haben das Dilemma zugunsten des Oberbürgermeisters aufgelöst und klar politisch gearbeitet. Das hat Kerstin Jäckel-Engstfeld weit weniger getan. Das ist ihr unter demokratischen Gesichtspunkten hoch anzurechnen, letztlich aber einer der Gründe ihres Scheiterns.

„Die Funktion der Leitung des Amtes für Kommunikation lässt sich meines Erachtens nur ausfüllen, wenn es eine breite Vertrauensbasis, beidseitige Loyalität und Ehrlichkeit, ein kollegiales und faires Arbeitsumfeld und einen unbegrenzten Zugang zu allen Informationen gibt.“ An dieser Stelle müssen einige Begriffe einzeln betracht werden. Kerstin Jäckel-Engstfeld bemängelt, dass Vertrauen und Loyalität fehlen. Auch das ist eine treffende Beschreibung. Sie hat ihre Wurzel in dem zuvor beschriebenen Dilemma. Dass sie als Stadt- und nicht als OB-Sprecherin gewirkt hat, ist ihr zum Verhängnis geworden, weil die Stadt gut dasteht, der Oberbürgermeister aber nicht. Thomas Geisel befindet sich dauerhaft unter Beschuss, unabhängig davon, ob er etwas Gutes geleistet oder einen politische Fehler begangen hat. Bei Erfolgen (Sparkassen-Streit I, Tour de France) fand er sich trotzdem in der Defensive wieder, oder diese kam nicht bei den Düsseldorfern an. Die Stadt investiert beispielsweise 700 Millionen Euro in den Schulbau und kaum ein Bürger weiß das. Bei den Konflikten (Max Stern, Ed Sheeran) war die Verteidigung für den OB nicht gut aufgestellt. Kerstin Jäckel-Engstfeld schreibt auch vom kollegialen Arbeitsumfeld und unbegrenztem Zugang zu allen Informationen. Das führt in den inneren Zirkel des Oberbürgermeisters. Dort gibt es seinen Büroleiter Jochen Wirtz, seine Berater Dieter Schneider-Bichel und Peter Kluth sowie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Geisel kommunizierte in den wichtigsten Fragen also einschließlich der Amtsleiterin mit mindestens fünf Personen. Da passiert bei Pensum, Tempo und Persönlichkeit des OB schnell, dass er dem einen etwas sagt, den anderen aber vergisst, dass der eine aktiv wird und der andere davon überrascht wird. Hinzu kommt, dass Wirtz als früherer Fraktionsgeschäftsführer der SPD und Schneider-Bichel als früherer Zeitungsredakteur die öffentliche Kommunikation viele Jahre lang gepflegt und diese Gewohnheit auch mit ihren neuen Positionen nicht abgelegt haben.