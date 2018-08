Eine Wissenschaftlerin erklärt, welche Erkenntnisse aus unserer Rangliste der Großstadt-Straßennamen gewonnen werden können – und welche nicht. Klar ist: viel einbilden dürfen sich die gut platzierten Städte nicht.

Es ist doch nur ein Name, oder? Irgendwas mit Schall und Rauch.

Oder etwa doch nicht? So einfach jedenfalls will uns das Thema nicht loslassen. Ein bisschen gekränkte Eitelkeit ist vielleicht auch dabei. Deshalb hier noch mal die Frage, mit der uns der Düssel-Flaneur in der Samstagsausgabe zurückgelassen hat: Warum in Herrgotts Namen sind im Vergleich der deutschen Großstädte so wenige Straßen nach Düsseldorf benannt? Die siebtgrößte Stadt Deutschlands und nur 73 mal Namenspate und somit Platz 35? Während Sieger Berlin 961 und der Zweite Dresden (!) 480 Treffer hat (siehe Kasten)? Hat die Landeshauptstadt etwa weniger Strahlkraft, als wir Einheimische gerne glauben? Sind da vielleicht sogar Rückschlüsse auf die Bedeutung einer Stadt zulässig? Nach kurzem Schreck folgt eine Spurensuche.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung soll zunächst einmal grundsätzlich weiterhelfen. Wie kommen Straßennamen eigentlich zustande? Stadtsprecher Paulat erklärt: Ein Vorschlag wird an die Stadtverwaltung herangetragen. Stadtarchiv sowie Mahn- und Gedenkstätte prüfen den Namen, über den verwaltungsintern beraten wird. Die endgültige Entscheidung trifft dann die Politik, also Bezirksvertretung oder Stadtrat.

Einige Düsseldorfer Straßen fielen nach Eingemeindungen weg

Weiteren Aufschluss gibt das Blättern im Werk von Hermann Kleinfeld „Düsseldorfs Straßen und ihre Benennungen.“ Es wird deutlich, dass einige Varianten der Düsseldorfer Straße in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aus den Verzeichnissen verschwanden. Sie mussten etwa in Eller, Holthausen, Kaiserswerth und Ludenberg nach den Eingemeindungen umbenannt werden, da sie sich sonst mit der seit 1909 in Oberkassel am Rhein entlanglaufenden Düsseldorfer Straße gedoppelt hätten. Hier lässt sich eine Urfunktion von Straßennamen ablesen, sie weisen den Weg zu Nachbarstadt oder -dorf – je größer, desto mehr Verweise.

Ein einheitliches Muster für die Bennenung von Straßen nach Großstädten lässt sich in Düsseldorf nicht herauslesen. Die Hamburger Straße gibt es eben wegen des wichtigen Hafens, die Münchener Straße wegen des großen Verkehrs- und Industriezentrums. Als unwahrscheinlich gilt bei Letzterer übrigens, dass sie nach Kurfürst Karl Theodor benannt wurde, Bauherr von Schloss Benrath, der seine Residenz nach München verlegte.

Auffallend jedoch: Die in unserem Ranking hochplatzierten Namen nach ostdeutschen Städten – wie Dresdener, Leipziger und Magdeburger Straße – sind auch im Westen sehr verbreitet und wurden in Düsseldorf wie auch an vielen anderen Stellen erst nach der Teilung Deutschlands festgelegt. Eine Funktion als Wegweiser haben sie also nicht mehr.