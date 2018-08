Die 230 Kilo schwere Lüpertz-Plastik war im Januar vom Gelände der Kunstgießerei Schmäke gestohlen worden. Rechtsanwalt Urs Breitsprecher glaubt als Kunstexperte inzwischen eher an einen Zufallsdiebstahl.

Es war einer der kuriosesten Diebstähle, die jemals in Düsseldorf stattgefunden haben. Nachmittags marschierten am 10. Januar zwei Männer völlig ungehindert auf das Gelände der Kunstgießerei Schmäke in Oberbilk. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die beiden eine große Figur abtransportierten, dachte sich aber nichts dabei. Es war bisher das letzte Mal, dass die 2,30 Meter große und 230 Kilo schwere Skulptur Athene von Professor Markus Lüpertz gesehen wurde. Von dem mehrere hunderttausend Euro teuren Werk fehlt jede Spur. Rechtsanwalt Urs Breitsprecher, der sich durch das Verfahren von Helge Achenbach intensiv mit dem Thema Kunst beschäftigt hat, hält in dem Fall alles für möglich: „Es gibt Kunstliebhaber, die sich genau dieses eine Werk in den Keller stellen wollen. Aber es kann auch sein, dass es den Dieben nur ums Material ging.“

Dabei hatte die Polizei durchaus vielversprechende Ansätze. Denn die Zeugin hatte beobachtet, wie die Diebe Athene in einen weißen Lieferwagen legten. Doch die Spur verlief im Sande. „Wir haben sehr intensiv ermittelt. Leider bis heute ohne Erfolg“, erklärt Polizeisprecherin Susanna Heusgen. Bisher gebe es keinerlei Hinweise, was aus der Bronzeskulptur geworden ist.

Auf dem freien Kunstmarkt ist Athene praktisch unverkäuflich

Bevor Urs Breitsprecher das Mandat von Helge Achenbach übernommen hat, war er praktisch Laie: „Ich habe mich damals weder für Kunst noch für Oldtimer interessiert.“ Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert, inzwischen hat der Rechtsanwalt seine Ader für Gemälde oder Skulpturen entdeckt: „Wir bekommen in der Kanzlei jede Woche zwei oder drei neue Fälle, die mit Kunst zu tun haben.“

Im Fall der Athene hält er verschiedene Varianten für denkbar: „Vielleicht steht die Skulptur längst bei einem Kunstfreund irgendwo in einer Finka auf Mallorca.“ Auf dem freien Markt sei das markante Werk nur schwer bis gar nicht zu verkaufen, auch wegen seiner enormen Größe. Breitsprecher: „Es gibt in London ein Lost-Art-Register, in dem alle gestohlenen Kunstwerke erfasst werden. Alle Galerien und Auktionshäuser informieren sich dort, wenn sie etwas Außergewöhnliches angeboten bekommen.“

Oft tauchen Kunstwerke auf dunklen Wegen wieder auf

Wenn Kunstdiebe merken, dass sie ihre Beute nicht zu Geld machen können, setzen sie sich oft selbst mit den Versicherungen in Verbindung. Dann taucht manches Werk plötzlich auf dunklen Wegen wieder auf. „Ich habe selbst einmal fünf Beuys-Werke unter einer Autobahnbrücke in Empfang genommen.“ Es gebe auch Fälle von Art-Napping. Dann werden Bilder oder Skulpturen nur gestohlen, um sie dem Eigentümer danach wieder zum Rückkauf anzubieten.

Im Fall der Athene ist das bisher nicht geschehen. Lüpertz selbst hat sich von seiner Skulptur inzwischen „losgesagt“ und will sie nicht mehr als eigenes Werk anerkennen. Breitsprecher: „Darum ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen Zufallsdiebstahl gehandelt hat.“ Das könnte für Athene bedeuten, dass sie längst eingeschmolzen ist. Ihr Materialwert: 1500 Euro.