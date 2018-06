Eine blonde Frau fragte mich Warum bist du gekommen? Eine vage Frage Eine rote Frage ihre Antwort ist gefährlicher als sie Warum bist du gekommen? Ich antwortete: zufällig Ich kam in diese Welt zum ersten Mal Zufällig Der Fluch meines Geburtsortes betraf mich Meine Hautfarbe und Muttersprache auch Zufällig Und hier Wo die Zugzeiten nur manchmal verfehlen Und die Armen regelmäßig das Steuergeld erhalten Und die Leute ihre Freizeit mit Arbeit füllen Hier Wo die Leute die Sprache der Rätsel sprechen Und nur lachen, wenn sie betrunken sind Ich kam hierher auch Zufällig Und zwischen den zwei Zufällen lag die Suche nach einem Vaterland Das keinen offiziellen Anzug trägt Und keinen nationalistischen Anzug Ein Vaterland wie der Traum eines Kindes vom Spielzeug oder die Lust eines Jugendlichen auf einem Kuss Ein Vaterland, dessen Namen keine Definition in den Wörterbüchern hat Ein Vaterland, wo es keine Götter gibt, außer einer Frau voller Sünde Größer als ein Apfel Oder eine zügellose Nacht in der Hölle oder dem Himmel Warum bist du gekommen? Fragt sie Ich antwortete Ich kam auf der Suche nach einem Vaterland, wo nichts verboten ist Und auch nichts erlaubt ist Ein Vaterland, wo der Himmel die Köpfe der Kinder berührt Und wo die Wolken die Herzen der Jungfrauen küssen Ein Vaterland, wo die Sonne und der Mond Im Parlament sitzen Und nur das Licht regiert Zwischen den zwei Zufällen lebte ich eine vergebliche Zeit Auf der Suche nach einem Vaterland ohne landschaftliche Höhen Außer dem Körper einer Frau In dem ich jeden Tag mit Vergnügung ertrinken könnte Um dann ein verdienstvoller Bürger zu sein Aber ich entdeckte, dass der Mensch kein Vaterland hat Außer seinem Mutterleib