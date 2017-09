Warum hat es so lange gedauert, bis der Flughafen in die Öffentlichkeit gegangen ist wegen der Missstände. Es konnte der Eindruck entstehen, dass Sie erst reagiert haben, als OB Geisel und einige Landtagsabgeordnete in der Warteschlange stecken blieben und Rabatz machten.

Schnalke wurde in Lüneburg geboren, dort studierte er auch Betriebswirtschaftslehre. Der Diplom-Kaufmann war bei Hochtief Airport beschäftigt, bevor er 2001 in die Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens wechselte.

Lange Wartenschlangen soll es am Flughafen nicht mehr geben. Die Lage habe sich entspannt, so Flughafenchef Thomas Schnalke.

Der Passagierzuwachs war doch lange absehbar.

Schnalke: In der Tat, schon unsere Prognose im August 2016 war sehr nah an der Realität des Sommers 2017, die Abweichung lag nur 3,7 Prozent unter dem Ist. Das Defizit bei der Mitarbeiterbestellung von Kötter liegt bei 20 bis 30 Prozent, daran sieht man doch sehr deutlich, wo das Problem liegt: An einer eklatanten Schlechtleistung von Kötter. Nur die hat zu den Schlangen in unserem Terminal geführt.

Muss man über einen Ersatz für Kötter nachdenken?

Schnalke: Ich meine: Ja. Hätten wir als Flughafen ein Vertragsverhältnis mit Kötter, hätten wir gewiss Konsequenzen gezogen. Aber das ist wie gesagt nicht der Fall. Wir möchten de jure dafür verantwortlich sein, wofür wir de facto in der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden.

Nun wollen Sie noch wachsen, beantragen zusätzliche Slots in den verkehrsreichsten Stunden des Tages. Dafür müsste die Infrastruktur des Flughafens mitwachsen.

Schnalke: Das tut sie doch. Wir können durchaus noch mehr Passagiere bewältigen. Der Flughafen funktioniert. Dass wir Spitzenzeiten schaffen, haben wir doch zuvor oft bewiesen. Es muss das Personaldefizit beim Sicherheitsdienstleister behoben werden.

Beim Gepäck gibt es jedoch ebenfalls seit langem Probleme, da kommen Sie auch nicht weiter.

Schnalke: Beim Be- und Entladen der Jets haben bei uns zwei externe Dienstleister 95 Prozent des Marktes. Aber: Nicht wir bestellen sie, sondern die Airlines. Und die sind sehr kostenbewusst, nehmen die günstigeren Anbieter. Es ist dasselbe wie bei der Security: Wir als Flughafen haben keinen direkten Zugriff auf die Gepäckabfertiger bis auf einige Grundregeln, deren Einhaltung wir messen und bei Zuwiderhandlung mit Strafen belegen.

Stichwort Verspätungen: Gerade erst landete Düsseldorf nur hinter Tegel bei der Pünktlichkeit ganz hinten.

Schnalke: Das liegt vor allem an der Air-Berlin-Situation mit den durch Abfertigungsprobleme verursachten Verspätungen in Berlin – die schwappen natürlich auch auf Düsseldorf über. Wir nehmen das Thema Verspätungen, vor allem in der Nacht, sehr ernst und diskutieren es mit den Fluggesellschaften und den anderen Dienstleistern im Flugprozess. Ganz aktuell im August haben sich die Zahlen bei den Nachtlandungen gegenüber dem Vorjahr stabilisiert.

Anderes Thema: Die Stadt will Ihnen das Flughafen-Areal verkaufen. Wann wird das konkret?

Schnalke: Dazu kann ich Ihnen heute nichts sagen. Das Thema ist sicherlich im Gespräch, aber zur Zeit offen.

Was ist mit Löwensenf? Muss die Fabrik 2019 am Flughafen verschwinden?

Schnalke: Wenn es nach uns geht, nicht. Wir möchten gerne, dass Löwensenf bleibt. Dazu gehört eine Einigung über die Mietkonditionen. Die Verhandlungen dazu laufen.