Die Gewerkschaft Verdi hat rund 700 Beschäftigte der Düsseldorfer Klinik und von zwei Tochtergesellschaften aufgerufen, die Arbeit am Dienstag niederzulegen.

Düsseldorf. An der Universitätsklinik Düsseldorf hat am Dienstagmorgen ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 700 Beschäftigte der Klinik und von zwei Tochtergesellschaften aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie fordert Tarifverhandlungen über die Entlastung des Klinikpersonals. Im Tarifvertrag müssten eine Mindestpersonalausstattung sowie Ausgleichregelungen festgeschrieben werden, falls die Vorgaben des Tarifvertrags nicht eingehalten würden.

Vom Streik sei am Morgen vor allem die Krankenhausküche betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Universitätsklinik. Patienten könnten am Dienstag nur mit vorgekochten Speisen versorgt werden. Aber auch Pflegepersonal beteilige sich an dem Arbeitskampf. Nicht dringend notwendige Operationen seien verschoben worden.

Verdi hat auch Klinikmitarbeiter in Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zum Streik aufgerufen. Der Sprecher der Uniklinik Düsseldorf sagt, für Tarifverhandlungen sei die Tarifgemeinschaft der Länder zuständig, die einzelne Klinik habe dafür kein Mandat. dpa