Die Feiertage sind langsam vorüber, Silvester und Heiligabend geschafft und langsam werden auch die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Wir haben für Sie eine Übersicht zu welchem Termin die Bäume wo in Düsseldorf eingesammelt werden.

Düsseldorf. In Düsseldorf werden die Weihnachtsbäume in jedem Stadtteil in der zweiten und dritten Kalenderwoche zu einem bestimmten Termin von morgens 6 Uhr bis in den späten Abend abgeholt. Die Awista bittet darum die Bäume ohne Schmuck und Kunststoffverpackung gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Bäume die länger als zwei Meter sind müssen gekürzt werden.

Altstadt 12.01.2018

Angermund Ost 16.01.2018

Angermund West 16.01.2018

Benrath Süd 18.01.2018

Benrath Nord 18.01.2018

Bilk 11.01.2018

Carlstadt 12.01.2018

Derendorf 12.01.2018

Düsseltal 12.01.2018

Eller 19.01.2018

Flehe 15.01.2018

Flingern Nord/Süd 19.01.2018

Friedrichstadt 11.01.2018

Garath 18.01.2018

Gerresheim 17.01.2018

Golzheim 15.01.2018

Grafenberg 17.01.2018

Hafen 12.01.2018

Hamm 12.01.2018

Hassels 19.01.2018

Heerdt 16.01.2018

Hellerhof 18.01.2018

Himmelgeist 19.01.2018

Holthausen 19.01.2018

Hubbelrath 18.01.2018

Itter 19.01.2018

Kaiserswerth 16.01.2018

Kalkum 16.01.2018

Knittkuhl 16.01.2018

Lichtenbroich 15.01.2018

Lierenfeld 19.01.2018

Lörick 15.01.2018

Lohausen 15.01.2018

Ludenberg 18.01.2018

Mörsenbroich 12.01.2018

Niederkassel 15.01.2018

Oberbilk 11.01.2018

Oberkassel 16.01.2018

Pempelfort 11.01.2018

Rath 12.01.2018

Reisholz 17.01.2018

Stadtmitte 11.01.2018

Stockum 15.01.2018

Unterbach 18.01.2018

Unterbilk 11.01.2018

Unterrath 15.01.2018

Urdenbach 18.01.2018

Vennhausen 19.01.2018

Volmerswerth 15.01.2018

Wersten 17.01.2018

Wittlaer 16.01.2018

Wittlaer-Einbrungen 16.01.2018