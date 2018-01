Mitarbeiter sind ab 11. Januar in den Stadtteilen unterwegs. Hier die einzelnen Daten in der Übersicht.

Die Geschenke sind ausgepackt, der Braten verputzt - Weihnachten ist vorbei. Nach dem Dreikönigstag am 6. Januar entsorgen die m+eisten dann auch ihre Tannenbäume. Die Awista bietet wieder eine kostenlose Abholung an, hier die Termine in der Übersicht:

Altstadt: Freitag, 12. Januar

Angermund: Dienstag, 16. Januar

Benrath: Donnerstag, 18. Januar

Bilk: Donnerstag, 11. Januar

Carlstadt: Freitag, 12. Januar

Derendorf: Freitag, 12. Januar

Düsseltal: Freitag, 12. Januar

Eller: Freitag, 19. Januar

Flehe: Montag, 15. Januar

Flingern Nord/Süd: Freitag, 19. Januar

Friedrichstadt: Donnerstag, 11. Januar

Garath: Donnerstag, 18. Januar

Gerresheim: Mittwoch, 17. Januar

Golzheim: Montag, 15. Januar

Grafenberg: Mittwoch, 17. Januar

Hafen: Freitag, 12. Januar

Hamm: Freitag, 12. Januar

Hassels: Freitag, 19. Januar

Heerdt: Dienstag, 16. Januar

Hellerhof: Donnerstag, 18. Januar

Himmelgeist: Freitag, 19. Januar

Holthausen: Freitag, 19. Januar

Hubbelrath: Donnerstag, 18. Januar

Itter: Freitag, 19. Januar

Kaiserswerth: Dienstag, 16. Januar

Kalkum: Dienstag, 16. Januar

Knittkuhl: Donnerstag, 18. Januar

Lichtenbroich: Montag, 15. Januar

Lierenfeld: Freitag, 19. Januar

Lohausen: Montag, 15. Januar

Lörick: Montag, 15. Januar

Ludenburg: Donnerstag, 18. Januar

Mörsenbroich: Freitag, 12. Januar

Niederkassel: Montag, 15. Januar

Oberbilk: Donnerstag, 11. Januar

Oberkassel: Dienstag, 16. Januar

Pempelfort: Donnerstag, 11. Januar

Rath: Freitag, 12. Januar

Reisholz: Mittwoch, 17. Januar

Stadtmitte: Donnerstag, 11. Januar

Stockum: Montag, 15. Januar

Unterbach: Donnerstag, 18. Januar

Unterbilk: Donnerstag, 11. Januar

Unterrath: Montag, 15. Januar

Urdenbach: Donnerstag, 18. Januar

Vennhausen: Freitag, 19. Januar

Volsmerswerth: Montag, 15. Januar

Wersten: Mittwoch, 17. Januar

Wittlaer: Dienstag, 16. Januar.

Die Tannenbäume müssen frei von Schmuck sein und dürfen nicht in Kunststofftüten verpackt werden. Bäume, die größer als zwei Meter sind, müssen gekürzt werden. Ab 6 Uhr sind die Awista-Mitarbeiter jeweils unterwegs und sammeln die Bäume, die kompostiert werden, am Straßenrand.