Der Lauf ist etwas für Liebhaber, Bestzeiten-Jäger sind hingegen kaum zu finden.

Zum 28. Mal veranstaltet der Ski-Klub Düsseldorf morgen ab 10 Uhr seinen eigentlich beliebten Grafenberger Waldlauf. Bisher haben sich aber kaum 300 Läufer online angemeldet. Immerhin nimmt der Veranstalter morgen bis 45 Minuten vor der jeweiligen Startzeit der einzelnen Rennen noch Nachmeldungen an.

Der Lauf geht über dieselbe hügelige Strecke, die der DSD immer Ende Januar bei seinem Crosslauf anbietet. Mehr als 60 Höhenmeter Unterschied sind auf dem Rundkurs von fünf Kilometer Länge durch den Grafenberger Wald zu absolvieren, insgesamt geht der Lauf über die Distanz von 11,5 Kilometern. Allerdings wird die in keiner Besten- oder Rangliste geführt. Wer wie der Ski-Klub das „gesunde Naturerlebnis“ in den Vordergrund stellt, denkt halt anders als die Meisten der vielen Läufer aus der Region, die natürlich lieber bei Straßenläufen mit exakt vermessenen Strecken auf Medaillen- und Bestzeiten-Jagd gehen. Medaillen gibts beim Ski-Klub aber ohnehin nicht, die ersten Drei erhalten ihre Urkunden bei der Siegerehrung vor Ort, die übrigen Läufer können sie sich aus dem Internet laden und zu Hause ausdrucken.

Bei aller Mühe, die der Ski-Klub seit Jahrzehnten in den Lauf steckt, und der noch immer ihre Liebhaber hat, stößt der Verein aber auch an logistische Beschränkungen. Schließlich muss die Ernst-Poensgen-Allee vom Autoverkehr frei gehalten werden. Und dann steht morgen ja auch noch die Bundestagswahl an. Viele Wahlhelfer, die gern die Laufschuhe schnüren würden, können diesmal also nicht mitlaufen.

Zwei Mal am Grill vorbei, beim dritten Mal darf gegessen werden

Das tut der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Ein Läufer des Hauptlaufes (Start um 12.20 Uhr) sagte mal vor Jahren so nett zur Atmosphäre beim Ski-Klub: „Der Grafenberger Waldlauf ist der einzige, bei dem man zuerst zwei Mal um den Grillstand umrunden muss und da schon Appetit bekommt.“ Die Organisatoren bauen den nämlich unweit des Ziels auf, und zu Beginn des Rennen muss man erst einmal zwei Runden auf dem Sportplatz am Staufenplatz abspulen, bevor man in die freie Natur in den Wald darf.