Beim Rundgang von Haus zu Haus mit Philipp Tacer (SPD) fliegt auch schon mal eine Tür zu. Trotz sozialer Medien schätzen gerade viele junge Menschen den persönlichen Kontakt.

Düsseldorf. Tauschen möchte man mit Philipp Tacer an diesem Spätnachmittag nicht. Es regnet und stürmt und der Direktkandidat der SPD im Bundestagswahlkreis Düsseldorf-Nord macht Haustürwahlkampf in Düsseltal. An seiner Seite ist Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke, die im Viertel Zuhause ist. Strammen Schrittes, nur mit einem Käppi vor dem prasselnden Regen geschützt, geht es für Tacer zur Weseler Straße. „Guten Tag, ich bin der Mann auf dem Plakat, das vor Ihrer Haustüre hängt“, stellt sich der 34-Jährige vor, wenn ihm die Haustüre geöffnet wird.

Wenn. Von einer 100-prozentigen Quote in Heerdt schwärmt Tacer. Alle haben ihm dort im Linksrheinischen die Türe geöffnet. Von dieser Traumquote ist der SPD-Ratsherr an diesem grauen Nachmittag in Düsseltal weit entfernt. Im ersten Mehrfamilienhaus mit zehn Parteien scheint um 17.30 Uhr trotz des Regens noch keiner daheim zu sein.

Im Nachbarhaus dann hat der Wahlkämpfer mehr Glück. Doch kaum hat eine ältere Frau ihm die Haustüre aufgemacht, knallt sie ihm dieselbe auch wieder vor der Nase zu. Ein Stockwerk höher geht es freundlicher zu: Eine junge Frau öffnet Tacer die Tür. Irina Krutli ist sehr an Politik interessiert, darf aber in Deutschland nicht wählen. „Aber mein Mann geht zur Wahl“, sagt sie. Doch der Ehemann ist noch bei der Arbeit. Seine Frau will ihm aber auf jeden Fall später erzählen, dass der SPD-Kandidat persönlich im Hause war. Das findet sie gut.

Wie eigentlich die meisten, die in der folgenden Stunde mit Philipp Tacer im Hausflur oder vor der Türe ins Gespräch kommen. Der SPD-Politiker, der in Derendorf geboren ist, geht direkt auf die Themen ein, die die Menschen bewegen. Andrea Kronenberg wünscht sich von Tacer, dass er sich unbedingt für die finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger einsetzen sollte. Kronenberg findet das Gespräch im Hausflur „gut, weil es bürgernah ist“, sie freut sich, dass der Politiker persönlich auf ihre Anliegen eingeht und nicht nur vom Plakat lächelt.

Dass Philipp Tacer an diesem Tag zum zweiten Mal in der Wahlkampfphase die Weseler Straße aufsucht, ist kein Zufall. Seine Partei hat für die Kandidaten eine „Tür-zu-Tür-App“ geschaffen. Grundlage ist die Analyse vergangener Wahlergebnisse. Die App zeigt den Kandidaten, „wo die Menschen eine hohe Affinität zur SPD haben, aber auch, wo die Wahlbeteiligung niedrig war“, erklärt Tacer.