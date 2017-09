Germanist Professor Dieter Borchmeyer spricht im Interview über Hitler, Wagner, Thomas Mann und ein Buch des Kollegen Hans Vaget.

Düsseldorf. Auf Einladung des Richard-Wagner-Verbandes und der Thomas-Mann-Gesellschaft Düsseldorf kommen zwei ausgewiesene Kenner der Werke Wagners und Manns ins Haus der Universität: die Professoren Hans Vaget und Dieter Borchmeyer. Vaget hat soeben ein Buch über Wagners Wirkung auf Adolf Hitler und Thomas Mann veröffentlicht unter dem Titel „Wehevolles Erbe“. Über das Buch und die teils unheilvolle Rezeption Wagners im 20. Jahrhundert wollen Vaget und Borchmeyer nun diskutieren. Mit Borchmeyer sprachen wir schon mal vorab.

Wollen Sie Hans Vaget nur interviewen oder soll es eine Diskussion werden?

Wagner-Experte Dieter Borchmeyer liest in Düsseldorf.

Dieter Borchmeyer: Wir kennen uns seit Jahrzehnten und werden schon diskutieren. Aufgrund der gemeinsamen Interessen an Goethe, Wagner und Thomas Mann fühlen wir eine brüderliche Verbundenheit.

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Borchmeyer: Persönlich kennengelernt haben wir uns 1980 auf dem Internationalen Germanisten-Kongress. Es fing nicht so sehr gut an. Er hatte mein Buch über Goethe und die Französische Revolution ungnädig rezensiert. Das lag wohl daran, dass er damals selber auf dieser Spur war und in mir einen Konkurrenten sah. Jedenfalls hat ihm seine Rezension später leidgetan und ich habe sie ihm nicht übel genommen.

Dieter Borchmeyer

Dialog Geboren 1941 in Essen, studierte Borchmeyer Germanistik und katholische Theologie in München. Als Professor war er zugleich Ordinarius für Neuere Deutsche Literatur an der Uni Heidelberg und bis 2013 Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Borchmeyer ist Verfasser zahlreicher Bücher, darunter „Was ist Deutsch?“ (Rowohlt 2017). Gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Vaget spricht Borchmeyer über dessen neues Wagner-Buch „Wehvolles Erbe“. Termin: Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr, Haus der Universität, Schadowplatz 14.

Stimmen Sie bei Wagner in allem überein?

Borchmeyer: Es gibt divergierende Auffassungen. Mit denen leben wir aber gut seit vielen Jahren. Bei Thomas Mann haben wir kaum Differenzen. Doch bewerten wir Wagners Antisemitismus unterschiedlich. Ich finde, dass man den sehr differenziert betrachten muss. Wagner war zwar von einer Juden-Phobie erfüllt, aber kein Rassist. Denn er sagte, dass irgendwann die Einheit der menschlichen Rassen triumphieren werde. Wagner vertrat die Ansicht, dass keine Rasse die andere ausbeuten sollte. Er komponierte Musik für die Aufhebung aller Rassen.

Manche Regisseure sehen in manchen Opernfiguren Wagners Juden-Karikaturen.

Borchmeyer: Es ist noch nie überzeugend gelungen, bei Wagner antisemitische Figurenzeichnungen zu zeigen. Auch nicht in der unsäglichen Meistersinger-Inszenierung in Bayreuth, wo Beckmesser als Juden-Karikatur dargestellt wird. Beckmesser besitzt den Charakter des deutschen Pedanten. Das hat Wagner selbst so gesagt. Und da frage ich mich: Warum nimmt man eine solche Aussage nicht ernst?