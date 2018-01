Wer dieser Tage eine Sauna aufsucht, merkt: Auch andere hatten diese Idee. Warum ist das Bedürfnis nach Wellness gerade jetzt so groß?

Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind ja nicht zwingend ein Bild der Standhaftigkeit – vielmehr werden sie im Laufe eines Jahres in großer Zahl über den Haufen geworfen. Wie beherzt sie aber einmal angegangen worden sind, zeigt sich dem, der in diesen Tagen ein Spa besucht: Die Saunen und Massage-Liegen sind voll. Wellness- und Detox-Angebote treffen den Nerv: Nach dem fetten Weihnachtsfest und der Silvester-Sause scheint es angebracht, etwas Gutes für den eigenen Körper zu tun.

Das bestätigt auch Sönke Schacht, der Geschäftsführer des Vabali Spas am Elbsee: „Gerade in den Tagen nach Weihnachten war hier unheimlich viel los. Am 28. Dezember mussten wir sogar einen Einlass-Stop machen. Und an den restlichen Tagen haben wir den Leuten dringen empfohlen, Randzeiten zu besuchen“, erklärt Schacht. „Die Leute haben frei und das Bedürfnis, zu entspannen und wieder besser mit ihrem Körper umzugehen.“ Sauna an sich sei bereits eine Form des Detoxens – also des Entgiftens. Im Vabali Spa gibt es keine gesonderten Entgiftungs-Angebote, abgesehen von entsprechenden Tees und leichten Speisen im Restaurant. „Die Leute, die hier an Neujahr waren, die haben definitiv ganz kräftig gedetoxed“, sagt Schacht. Ein ganzer Tag im Vabali Spa (geöffnet ist täglich von 9 bis 24 Uhr) kostet am Wochenende 39,50 Euro.

Entgiften über die Füße – ein Fußbad verspricht das

Neben entgiftenden Ernährungsmethoden und Tees, die beim Gesünderwerden helfen können, wird in Düsseldorf noch eine weitere Form des Detox-Trends angeboten: das Entgiften durch ein Fußbad. Elektrolyse nennt sich der Vorgang, der Gift- stoffe mittels elektrischer Spannung über die Füße aus dem Körper schwemmen soll. Jutta Issler, Inhaberin des Medic-Spa am Eisstadion, bietet ein solches Fußbad an. Die Fotos dazu auf ihrer Webseite sind eindrücklich: Nach wenigen Minuten beginnt das Wasser sich zu verfärben, nach etwa 30 Minuten hat es sich in eine dunkelbraune Brühe verwandelt. „Ich habe diese Anwendung in der Schweiz kennengelernt und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Nur gut trinken muss man dabei“, rät die Betreiberin. Dem Wasser, in dem die Füße baden, werden laut Issler nur Salze beigemischt. Wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit der Methode gibt es noch nicht. Auch Ayurveda-Entgiftungen nach der traditionellen indischen Heilkunst bietet Issler an. Ein Detox-Fußbad kostet 32 Euro.