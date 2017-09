Düsseldorf. Nach den Filmen Wendy und Ostwind kommt jetzt mit „Rock My Heart“ ein spannender Film über die faszinierende Welt des Galopprennsports in die Kinos. Erzählt wird die Geschichte des scheinbar unzähmbaren Pferdes Rock My Heart und der herzkranken rebellischen Jana. Die 17-jährige lebt seit Geburt mit einem Herzfehler und kostet daher jeden Augenblick ihres Lebens aus. Gerne riskiert sie Kopf und Kragen, bis sie dem Vollbluthengst begegnet. Wie Jana ist der Hengst wild, ungezähmt, rebellisch und lässt niemanden an sich heran - außer Jana. So wittert Rocks Trainer, der hoch verschuldete Paul Brenner, seine Chance. Er überredet Jana zu einem Galopprennen mit dem Hengst. Und so beginnt für die drei ein aufregendes, aber auch gefährliches Abenteuer.

Die WZ lädt die ersten 50 Leser plus Begleitung zur Preview am 24. September, um 15 Uhr, im UFA-Palast ein. Wer Lust hat, schickt bitte eine Mail mit Angabe von Name und Telefonnummer an folgende Email-Adresse: redaktion.duesseldorf@wz.de