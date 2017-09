Das Capitol Theater Düsseldorf begrüßt im März 2018 im Rahmen einer großen Deutschlandtournee wieder das Musical Grease auf der Bühne.

Seit 14 Tagen probt der Cast nun schon im Theater am Marientor in Duisburg und erlernt die Songs, die witzigen Dialoge sowie die aufwendigen Choreographien, die Grease ausmachen. Insbesondere vor letzteren hat Alexander Jahnke, der den Danny Zuko verkörpert, großen Respekt. Auch „seine“ Sandy, Veronika Riedl, sieht die Kombination aus Gesang und Bewegung sowie die nötige Kondition als spannende Herausforderung. An sechs Tagen in der Woche arbeitet das Ensemble von morgens bis abends intensiv daran, diesen Spagat zu meistern und das 50er-Jahre-Flair von Grease auf die Bühne zu bringen.

Bis Ende der Woche wird noch in Duisburg geprobt, danach geht es weiter nach Bremen als letzte Station vor dem großen Tournee-Auftakt in Hamburg am 3. Oktober. Im Düsseldorfer Capitol Theater gastiert die Produktion vom 20. März bis 1. April 2018. Karten gibt es unter Telefon 0211/ 73440 oder online.

www.capitol-theater.de