Am Abend soll in der Weinbar "Feinstil" am Fürstenplatz der umstrittene SPDler Thilo Sarrazin lesen. Seit Wochen regt sich Protest. Der wurde in der Nacht zum Mittwoch sogar gewalttätig. Der Staatsschutz ermittelt.

Düsseldorf. Der Protest gegen die Lesung des umstrittenen SPD-Politikers und Autoren Thilo Sarrazin in der Weinbar „Feinstil“ am Fürstenplatz geht weiter. Die Polizei bestätigt, dass in der Nacht zu Mittwoch, also wenige Stunden vor der ersten von zwei geplanten Lesungen Sarrazins, die Scheiben des Geschäftes an der Kirchfeldstraße/Ecke Fürstenplatz eingeschlagen wurden. Polizei-Sprecherin Anja Künast erklärt: „Der Staatsschutz ermittelt.“

Es ist bereits der vierte Vandalismus-Fall an der Weinbar, der der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Sie alle werden im Zusammenhang mit dem Auftritt Thilo Sarrazins gesehen. Er will am Mittwochabend um 19 Uhr im Stadtteil Friedrichstadt aus seinem Buch „Wunschdenken“ lesen. Der Eintritt kostet immerhin 27 Euro. Die Veranstaltungen Mittwoch und Donnerstag sollen ausverkauft sein.

Seit Wochen gibt es einen großen Protest gegen den Sarrazin-Besuch von der Initiative „Nachbarn ohne Rassismus“. Sie kündigten mehrere Aktionen an. So ist für Mittwochabend ein „Fest ohne Rassismus“ auf dem Fürstenplatz geplant (18.30 Uhr, Marktplatz).

