Der Düsseldorfer Musiker hatte den Computer im Auto liegen lassen. Geheiratet werden kann trotzdem mit Musik.

Düsseldorf. Riesenschreck für den Düsseldorfer DJ Theo Fitsos. Als er am Freitagmorgen sein Laptop suchte, war es spurlos verschwunden. "Ich hatte es im Wagen liegen lassen. Das war reine Dämlichkeit", ärgerte sich Fitsos, "da war alle Musik für die Hochzeit am Freitagabend in Köln drauf. Das ist wirklich Mist."

Am Donnerstag war Fitsos nach Köln-Pulheim gefahren, um die Anlage für die Hochzeit zu testen. Danach stellte er seinen schwarzen Volvo an der Citadellstraße in der Altstadt ab: "Ich habe den Hund rausgenommen und das Laptop liegen lassen. Den Wagen schließe ich nie ab. Der ist so alt, den klaut keiner."

Wohl aber das schwarze Laptop der Marke Acer, auf dem der DJ sein ganzes Programm hat: "Von A wie Abba bis zu Z wie Zappa, auch griechische und orientalische Musik, einfach alles." Der Computer selbst sei nicht besonders teuer, aber die Musik und das spezielle DJ-Programm sind wertvoll.

Das Paar muss trotzdem nicht ohne Musik heiraten. Fitsos hat noch einen zweiten Computer, auf dem aber nicht alle Ordner drauf sind: "Außerdem fahre ich grundsätzlich nicht ohne Ersatz zu einem Auftritt. Mir hat mal ein Gast seinen Gin Tonic über den Computer geschüttet. Da war der Abend beendet."