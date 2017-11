Düsseldorf. Eine 69-jährige Frau ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Rather Straße in Düsseldorf-Derendorf bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Ein Kleintransporter hat die 69-Jährige beim Überqueren der Straße in Höhe der Hausnummer 30 erfasst, teilte die Polizei mit.

Rettungssanitäter reanimierten die Frau noch vor Ort. Im Krankenhaus erlag die 69-Jährige dann ihren Verletzungen.

Die Rather Straße war bis ungefähr 19:45 Uhr gesperrt. Derzeit ermitteln die Beamten noch den genauen Unfallhergang. red