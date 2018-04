Pflanzenbörse Passend zum Wetter steht die Pflanzentauschbörse im Ballhaus im Nordpark auf dem Programm. Die zum Tausch bestimmten Pflanzen werden an einem Stand abgegeben und man kann sich dafür andere Ableger mitnehmen. Die Fachleute am Stand beraten auch gerne bei der Pflanzenauswahl und helfen bei der Bestimmung. Getauscht wird von 12 bis 15 Uhr.

Samstag haben Besucher unter zwölf Jahren, am Sonntag unter 16 Jahren keinen Zugang. Ein Tagesticket kostet 15, ein Wochenendticket 20 Euro plus Gebühren.

Fahrrad-Messe 180 Aussteller präsentieren heute und morgen in drei Hallen auf dem Areal Böhler die Trends rund ums Fahrrad. Die Macher der Messe Cyclingworld setzen fünf Schwerpunkte: Sport, E-Mobilität, Urban Biking (von Vintage bis Single Speed), Reisen, Zukunft, Mode. Geöffnet sind die Hallen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet zehn (ermäßigt sechs), das Wochenendticket 15 Euro. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. E-Sport Die besten Computerspieler kämpfen heute und morgen im Castello an der Karl-Hohmann-Straße 1 um die Deutsche Meisterschaft der Electronic Sports League. Einlass ist an beiden Tagen bereits ab 9.30 Uhr. Die Finalspiele sind wie folgt angesetzt. „Counter-Strike: Global Offensive“ am Sonntag ab 19 Uhr. „League of Legends“ am Samstag um 18.30 Uhr und „EA Sports Fifa 18“ gegen 21.30 Uhr.

Fischmarkt In den Gängen zwischen den Ständen der 90 Händler auf dem Fischmarkt am Tonhallenufer wird es am Sonntag zum Saisonstart sicher wieder rappelvoll. Von 11 bis 18 Uhr ist die Meile geöffnet. Vor allem gibt es wie gewohnt ein umfassendes kulinarisches Angebot. Neu dabei ist „You Dream“ mit Bubble Waffeln, Achileas Lenzen bietet erstmals seine selbst gemachten Limonaden an.

Tarkan Auch in Deutschland schafft es Tarkan immer wieder in die Charts, ein absoluter Megastar ist er in der Türkei. In der Halle an der Siegburger Straße tritt er nun gleich an zwei Abenden in Folge auf. Heute ist seine Show bereits ausverkauft, für morgen gibt es aber noch Karten an der Abendkasse. Los geht’s ab 20, Einlass ab 18 Uhr. Stehplätze kosten 71,90 Euro, Sitzplätze kosten bis zu 151,90 Euro.

Festival Heute heißt es wieder „Rock am Kraftwerk“ – und zwar in der neuen Schützenhalle am Flinger Broich 3. Ab 16 Uhr treten folgende Bands auf: Ochmoneks, Ulysseus Grand, Back Alley, Schattenspiel Band, Tight, Ben Papst, Wednezday Weekend. Tickets kosten an der Abendkasse 17 Euro.

Volker Rosin „Düsseldorf feiert! Party 4 Kids mit Volker Rosin“ heißt am Sonntag das Motto im Quartier Bohème an der Ratinger Straße 25. Rosin stellt seine neuen Songs vor. Los geht es um 15 Uhr. Tickets kosten ab acht Euro.

Trödel Der zweite Trödel- und Sammelmarkt in diesem Jahr auf dem Messeparkplatz P1 findet morgen statt. Rund 1000 Händler bietet Waren an. Der Markt hat mittlerweile Tradition. 1992 fand er erstmals am Rheinstadion statt. Nach dem Abriss wechselte er zur Messe.