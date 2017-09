Dienstag, 10. Oktober, 19 Uhr, Filmvorführung „Treibhaus“ nach Wolfgang Koeppen. Gespräch mit Peter Goedel (Drehbuch/Regie) Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90. Eintritt frei. Im Jahr 1953 schrieb Wolfgang Koeppen einen Schlüsselroman für die Gründungszeit der Bundesrepublik Deutschland. „Das Treibhaus“. Das Buch handelt von der kurzen politischen Karriere des ehemaligen Exilanten und SPD-Mitglieds Felix Keetenheuve. 34 Jahre nach seinem Erscheinen, im Jahr 1987, wurde „Das Treibhaus“ von Peter Goedel verfilmt, der ganz besonders die Atmosphäre der achtziger Jahre nachzeichnet. Moderation: Winfrid Halder, Leiter des Gerhart-Hauptmann-Hauses. Dienstag, 17. Oktober, Lesung. Frisch gepresst: Sabine Bode, liest „Das Mädchen im Strom“. Lernstudio der Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1. Eintritt frei. Mainz in den zwanziger und dreißiger Jahren: Das jüdische Mädchen Gudrun Samuel führt ein unbeschwertes Leben, bis Hitler an die Macht kommt und Gudrun sich entscheidet, Deutschland zu verlassen. Sie wird von der Gestapo verhaftet und verbringt Monate in einer Gemeinschaftszelle. Mit Hilfe ihrer Mutter kann sie nach ihrer Entlassung aus der Haft nach China fliehen, doch auch dort ist ein freies Leben für sie nicht möglich. Sabine Bode ist eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin und ist mit zahlreichen Sachbüchern über seelische Kriegsfolgen bekannt geworden. Moderation: Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW.

Samstag, 7. Oktober, 18 Uhr Shumona Sinha, „Staatenlos“, Frauenberatungsstelle Düsseldorf (Auch für Männer!) Talstraße 22-24, Eintritt: drei bis acht Euro. Shumona Sinha, die durch ihren preisgekrönten Roman „Erschlagt die Armen!“, einer literarischen Abrechnung mit Frankreichs Asylsystem, schlagartig berühmt wurde, erzählt in „Staatenlos“ vom Schicksal dreier Frauen in Frankreich und Indien – alle drei sind entwurzelt, heimatlos, nie ganz angekommen in einer Gesellschaft, die von Rassismus, Sexismus und Unterdrückung geprägt ist, unlebbar vor allem für Frauen und Fremde.

Maulinas Welt ist aus den Fugen geraten: Sie muss die Trennung ihrer Eltern, einen Umzug und den Wechsel in eine neue Schule verdauen. Ihr Vater, „der Mann“, hat sie und ihre Mutter aus dem geliebten Königreich der Kindheit, „Mauldawien“, rausgeworfen. Aber er hat seine Rechnung ohne Maulina gemacht – den größten Mauler unter der Sonne! Sie wird das Königreich zurückerobern.

Dienstag, 24. Oktober, 20 Uhr, „Wortwelt – Im Fokus Korea“. Anna Kim, „Die große Heimkehr“, Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz 1, Eintritt frei.

Unter der Parole „Die große Heimkehr“ verkündete der kommunistische Diktator Nordkoreas Kim Il Sung 1960 allen Koreanern, die in Japan lebten, sie seien jederzeit willkommen in seinem Staat, Schulen, Wohnungen und Arbeit stünden zur Verfügung. Um dieses Ereignis herum spielt Anna Kims Roman, der vor allem die Zeit vom Ende der japanischen Kolonialherrschaft in Korea über den anschließenden Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden und die Teilung des Landes bis zur Übernahme der Macht in Südkorea durch das Pak-Regime 1960 behandelt.

Autorin Anna Kim wurde 1977 in Südkorea geboren. 1979 zog die Familie nach Deutschland, seit 1984 lebt die Autorin in Wien. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien, zuletzt den Literaturpreis der Europäischen Union 2012.

Moderation: Prof. Dr. Marion Eggert & Dr. Dennis Wörthner, Ruhr Universität Bochum.

Mittwoch, 25. Oktober, 15.30 Uhr, Lesung. Luna Al-Mousli, „Eine Träne. Ein Lächeln. Meine Kindheit in Damaskus“. Ab 12 Jahren. Schloss Benrath, Ostflügel Benrather Schloßallee 100-106. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter heike.funcke@literaturbuero-nrw.de / Tel. 0211 - 828 45 91

In 44 sprachlichen Miniaturen in deutscher und arabischer Sprache, umrahmt von feinen, sich spiegelnden, kopfstehenden Illustrationen, erzählt Luna Al-Mousli von ihrer Kindheit in der syrischen Hauptstadt. Erinnerungen, die zeigen, wie politische Veränderungen in das Leben der Familie eingreifen, stehen neben unbeschwertem Alltagserleben, Trauriges neben Schönem.

Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, Lesung. Kunsthafen Düsseldorf: „Düssel-Trio“ mit Mareile Blendl, Peter K. Kirchhof und Joachim Stallecker. Die Veranstaltung findet in der Stadtteilbücherei Wersten an der Liebfrauenstraße 1 statt, der Eintritt ist frei.

Darum geht’s: Die Düsseldorfer Kunstakademie ist weltbekannt, MusikliebhaberInnen assoziieren die Stadt mit Kraftwerk, Campino oder der Jazzrally. Unvergessen ist der Theaterintendant Gustaf Gründgens, und immer öfter dient die Landeshauptstadt als Kulisse bei Kino- und Fernsehproduktionen. In Düsseldorf wird Kunst produziert – und darüber geschrieben.

Die Moderation übernimmt Maren Jungclaus, Mitarbeiterin im Literaturbüro NRW.

