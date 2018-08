Die drei Linien starten am Mittwoch. Und werden zum Testfall für Michael Clausecker, der stark unter Druck steht.

Bei der Vorstellung der neuen Metrobusse, die am kommenden Mittwoch auf drei Linien starten, wollte Rheinbahnchef Michael Clausecker eine gewisse Anspannung nicht verbergen: „Ja, wir sind aufgeregt und sehr gespannt, wie die Busse laufen.“ Keine Frage: Das Konzept mit dem dicken „M“ und dem Slogan „Weniger Stop. Mehr go“ auf den Bussen, die an viel weniger Haltestellen halten und mehr Komfort bieten, wird mit seinem Namen verbunden. Der Chef steht unter Druck. Mehr noch als wegen des Metrobuskonzepts, dessen finanzielles Risiko mit geschätzten Kosten von 2,1 Millionen Euro überschaubar ist, weil der Rheinbahn aktuell rund 160 Fahrer fehlen und zusätzliche Straßenbahnen. Zudem hat sich Clausecker durch seinen Führungsstil in der großen Rheinbahn-Familie ziemlich unbeliebt gemacht. Und hört man sich im Aufsichtsrat um, wird schnell klar, dass der von OB Thomas Geisel 2016 geholte Stuttgarter, auch dort mittlerweile fast jeden Rückhalt verloren hat.

Die große Frage ist: Kommen die Busse wirklich viel schneller voran?

Clausecker selbst gibt sich freilich optimistisch: „Es ist neben Stadt-, Straßenbahnen und normalen Bussen ein neues, viertes System bei der Rheinbahn“, sagt er, und spricht gar von „einer Bahn auf Rädern“.

Doch dass die neuen, umweltfreundlichen Solaris-Gelenkbusse, die bei „echten“ Tests auf der Straße alle Grenzwerte nicht nur einhielten, sondern unterboten, tatsächlich so leistungsfähig wie Schienenfahrezeuge sind, glaubt auch bei der Rheinbahn niemand. Und woher sollen die kalkulierten 1,25 Millionen neuen Fahrgäste im Jahr kommen? Zumal die Linien M1, M2 und M3 praktisch auf den gleichen Routen fahren wie die Buslinien 730, 834 (zum Teil) und 835, die an vielen neuralgischen Stellen nur langsam voran kommen – und übrigens dort allesamt weiter verkehren.

Die von der Rheinbahn zunächst geforderten Busspuren sind kein Thema, weil politisch nicht mehrheitsfähig. Nun hofft man, dass 20 kleinere Beschleunigungsmaßnahmen helfen: Kurze Busspuren, die Optimierung von Ampelschaltungen oder die Verlegung von Haltestellen sollen den Bussen im dichten Verkehr Vorteile verschaffen. Clausecker betont, dass der Stadtrat diese Maßnahmen beschlossen hat – was impliziert: mehr eben nicht. Zudem wollte die Rheinbahn ursprünglich fünf Metro-Linien auf die Straßen bringen, dann waren es vier, schließlich genehmigte der Rat nach langen Diskussionen noch drei.

Die Linien verkehren im 20-Minuten-Takt (6-21 Uhr, samstags 8-21 Uhr, sonntags fahren sie nicht). M 1 führt vom Freiligrathplatz über Unterrath, Rath, Gerresheim, Eller, Reisholz nach Benrath (17 Haltestellen statt der 57 beim 730er); M2 reicht vom Nikolaus-Knopp-Platz in Heerdt übers Mörsenbroicher Ei zum Staufenplatz (zehn Stationen); M3 vom Seestern über die Universität nach Reisholz (13 Stationen). Die langen Busse verfügen über vier Türen, die von den Fahrgästen alle genutzt werden können. Man muss also nicht mehr vorne beim Fahrer sein Ticket vorzeigen. Kaufen kann man es dort aber nach wie vor, ebenso wie an einem Automaten im Bus. Entwerter stehen an jeder Tür. Die Busse haben pflegeleichte Kunstlederbezüge, verfügen über Wlan und USB-Anschlüsse (OB Thomas Geisel: „Ich hoffe, die Fahrgäste müssen das nicht so oft für die Nachricht: ,Stehe im Stau, komme später’ nutzen“). Und: Über jeder Tür hängt ein Fahrgastzähler, es wird sich also schnell zeigen, wie gut die Metrobusse bei den Kunden ankommen.

Aber nicht nur die sollen der Rheinbahn endlich wieder mehr Fahrgäste verschaffen. Zum Fahrplanwechsel am 29. August wird das Angebot am Abend auf den U-Bahnlinien U72, U73, U75, U77, U78 und U79 erweitert (Zehn-Minuten-Takt bis 21 Uhr); auch vier Buslinien (741, 780, 782, 789) fahren etwas öfter.