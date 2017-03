Ja, der BLB ist ein berüchtigter Bauherr, der für Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen immer zu haben war. Allerdings hat die Umorganisation in den letzten Jahren Zahl und Ausmaß der Pleiten doch stark reduziert. In Sachen Polizeipräsidium lag der (politische) Urfehler schon 2008 darin, dieses Projekt an diesem hochkomplizierten Standort überhaupt anzugehen. Denn der Umbau eines solchen Bauensembles darf nie und nimmer 75 oder 93 Millionen Euro kosten – und erst recht keine 157 Millionen!

Mehr zum Thema Umbau des Polizeipräsidiums: Die Kostenexplosion am Jürgensplatz