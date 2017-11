Erstmals rückt damit Dan-Georg Bronner in den Vordergrund. Er kam 1931 in Mährisch-Ostrau im heutigen Tschechien zur Welt. Im Krieg waren es deutsche Freunde, die der jüdischen Familie das Leben retteten. Über die Ukraine, über Israel, Berlin und Hamburg landete Dan-Georg mit seiner Ehefrau Cary, die aus Israel stammt, in Düsseldorf. Das war 1962, und es ist Gils Geburtsjahr.

Der Sohn studierte Betriebswirtschaft, ging ins Ausland, wurde Projektentwickler für Immobilien in Leipzig und kehrte zurück an seinen Geburtsort Düsseldorf. Er kaufte Häuser und Bunker in Reisholz, Lierenfeld oder Bilk, in Köln oder Leipzig, und verwandelt sie in Atelierhäuser. Als eine der letzten Großimmobilien kam die ehemalige Glasfabrik Lennarz an der Birkenstraße/Ackerstraße hinzu. Dort ließ er sich vom Architekten Joachim Sieber über die elterliche Stiftung eine multifunktionale Kunstgalerie mit Lager, Archiv und Verwaltung bauen. Denn er ist längst besessen von der Kunst der Gegenwart. In Flingern zeigt er die Spitze vom Eisberg seiner 1300 Bilder und Skulpturen auf 1700 Quadratmetern.

Nun begegnen sich erstmals die Sammlungen von Vater und Sohn. Der Vater zeigt Grafiken und Aquarelle von Jorge Castillo (Jg. 1933). Er gilt als bedeutender spanischer Surrealist und ist möglicherweise der intelligenteste Nachfahr von Picasso. Seine Stärke ist die Grafik. Er baut szenische Bildräume, in die er seine figurativen, sehr abstrahierten Gestalten stellt. Sie handeln von seiner Frau Marienza und seinem Sohn Taggio Metello in faszinierenden Texturen und Schraffuren.

Thomas Musehold verwandelt Fundstücke mit Laser oder Brenner

Die architektonische Komponente ist es, die das Werk des Altmeisters mit dem 50 Jahre jüngeren Thomas Musehold verbindet. Auch er ist ein Surrealist, der allerdings mit Fundstücken arbeitet, die er in selbst gebaute oder konzipierte Regale und auf gläserne Podeste stellt. Er verändert etwa eine Madonnenfigur aus Kerzenwachs mit dem Bunsenbrenner, variiert die Materialität einer hölzernen Eule oder eines Bären, indem er das Holz ins flüssige Wachs taucht, um die verfremdeten Objekte zu scannen oder im 3-D-Programm abzuziehen, bis der Ursprung des Objekts unkenntlich wird. Eine Mütze, abgeformt in Silikon, ausgegossen mit Wachs, das sich beim Erkalten zusammenzieht, schließlich mit „Chamäleonlack“ überzogen, ergibt ein zugleich rätselhaftes und schönes Objekt.

Info: Ausstellung Castillo & Musehold, Birkenstraße 47, bis 14. Januar. Donnerstag 16 bis 20 Uhr, Freitag + Samstag 14 und 16 Uhr mit Führung. Sonntag Führungsbeginn 12 und 15 Uhr

www.philara.de