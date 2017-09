Overamstel aus den Niederlanden startet mit deutschen Ableger am Rhein. Drei Titel erscheinen im Herbstprogramm.

Köln. Gestern haben Metallica mit ihrem Frontmann James Hetfield die Kölner Arena gerockt. Morgen kehren die US-Stars nach Deutz zurück. Für drei Tage gibt es einen temporären Fanshop in der Domstadt. In Köln erscheint am 2. Oktober auch die Biografie von Hetfield, der konsequent seine Visionen umsetzte und so zu einem der großen Helden und Vorbild der Rockszene wurde. Musikjournalist Mark Eglinton gibt mit „Tell ’Em All“ einen intimen Einblick in das Leben des Musikers und seiner Band. Dabei geht es auch um das Leben des Stars jenseits der Bühne.

Erscheinen wird das Buch beim deutschen Ableger des niederländischen Overamstel-Verlags. Gegründet wurde dieser von Cees Wessels, der in Köln bereits mit seinem Plattenlabel Roadrunner Records über viele Jahre hinweg erfolgreich war. Zu den Musikern, die er unter Vertrag hatte, zählen Lenny Kravitz und Nickelback genauso wie Kiss. Weltweit hatte die Plattenfirma ihre Büros. 2012 wurde sie an den Branchenriesen Warner verkauft.

200 Titel und 20 Millionen Euro Umsatz 2016 in Benelux

Wessels begann sich umzuorientieren und ging mit dem Overamstel-Verlag in den Niederlanden an den Start - und das wieder höchst erfolgreich: 2016 wurden von Amsterdam aus 200 Bücher veröffentlicht und 20 Millionen Euro erwirtschaftet.

Jetzt gibt es am alten Labelstandort einen deutschen Ableger des niederländischen Unternehmens. Hinter der deutschen Overamstel-Tochter steht das Team der Firma Black Mob. Inhaber Henk Hakker war 14 Jahre lang Geschäftsführer von Roadrunner Records und kennt sich im Musikmarkt bestens aus. Gestartet wird mit drei Künstlerbiografien. Neben Hetfield sind das ein Titel zu George Michael, der gerade erschienen ist, und ein Buch zu den „Letzten Giganten“ des Rocks - Guns N’ Roses, der am 23. Oktober veröffentlicht wird.

„Unser Mutterverlag bedient mit seinen verschiedenen Labels alle Genres vom Lifestyle bis zum Kinderbuch. In Deutschland haben wir uns entschieden, mit Musiktiteln zu starten. Es ist im Verlagswesen nicht gerade üblich, dass ein niederländischer Verlag einen Ableger hierzulande etabliert. Im Musikgeschäft ist das anders“, sagt Hakker. Er kann sich gut vorstellen, das Angebot für Deutschland auch auf andere Genres auszuweiten.

Im Musikbereich gibt es beispielsweise auch Malbücher zu Stars wie Kanye West, die aktuell vor allem in den USA und Großbritannien sehr angesagt sind. Auch aufwendige Bildbände könnten in Deutschland an den Start gehen. Geplant ist zudem eine Biografie zum Superstar Ed Sheeran und zum Deep-Purple-Frontmann Ian Gillan.

„Man muss aber genau schauen, welche Titel hier auf dem Markt funktionieren und welche nicht.“ Potenzial sieht der Musikexperte im deutschen Buchmarkt durchaus. „Dieser ist hierzulande viermal größer als der Tonträger-Markt.“ Vertrieben werden die Bücher der deutschen Verlagstochter über die Brockhaus-Verlagsauslieferung.

