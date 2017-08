Gut drei Jahre nach der Deichöffnung in der Urdenbacher Kämpe sind viele seltene Arten an den alten Rheinarm zurückgekehrt.

Düsseldorf. Das Brennnesselfeld war kaum überflutet, da baute schon ein Blesshuhn sein Nest auf dem Wasser. Wenig später kamen die ersten Höckerschwäne zurück in die Urdenbacher Kämpe – und zogen bald die ersten Küken groß. Gut drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Deich an zwei Stellen durchbrochen wurde und die aus den 50er Jahren stammenden Fesseln des begradigten alten Rheinarms gesprengt wurden. Seitdem bahnt sich der Bachlauf wieder seinen Weg durch die Auenlandschaft der Kämpe. Immer gen Rhein, eigendynamisch und frei.

Das Leben am Altrhein ist seitdem geradezu explodiert. „Viele ursprünglich hier beheimatete Arten sind zurückgekehrt, viele andere haben sich stark vermehrt“, sagt Tobias Krause, Geograf und Biologe des Gartenamtes. Blesshühner und Schwäne seien da nur zwei Beispiele von vielen. „Wirklich überraschend war es, wie schnell einige Arten die geänderten Bedingungen angenommen haben“, sagt Krause, dem man die Begeisterung über den Erfolg des Renaturierungs-Projekts deutlich anmerkt. „Es sind Arten zurückgekommen, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten.“

„Die Kämpe ist im stetigen Wandel. Der Bach wird sich immer wieder neue Wege suchen.“

Elke Löpke, Leiterin der Biostation

Nicht allen bekommt die Aue, die nach der Deichöffnung entstanden ist. Einige Bäume sterben ab.

Eine solche Art ist der Nachtreiher. Einst in ganz Europa beheimatet, ist die Art hierzulande heute fast ausgestorben; 2009 wurden deutschlandweit gerade einmal 22 Brutpaare vermutet. In der Urdenbacher Kämpe ist der Vogel jetzt wieder heimisch. Ebenso wie der Schwarzmilan: „Wir beobachten seit der Renaturierung jedes Jahr eine Brut“, berichtet Krause. Zurückgekommen sind auch Wasserralle und Zwergtaucher.

Totholz mindert die Fließgeschwindigkeit im alten Rheinarm.

Fast noch beeindruckender als die Tierwelt ist die der Pflanzen am alten Rhein. Stefanie Egeling, Mitarbeiterin der Biologischen Station in Haus Bürgel, kartiert derzeit die Botanik in der Aue. Sie hat Erstaunliches festgestellt: „Wir haben Pflanzen gefunden, die seit mehr als 60 Jahren in der ganzen Umgebung nicht mehr gefunden wurden.“ Beispielsweise die Reisquecke, ein unscheinbares grünes Bodengewächs aus der Familie der Süßgräser. „Der nächste Standort dieser Pflanze ist in Wuppertal“, sagt Egeling.

Ausgeschlossen sei, dass die Samen von Vögeln an den alten Rhein gelangt sind, dazu sei die Entfernung zu groß. „Das hat uns schon verwirrt“, sagt die Biologin. Nachforschungen hätten aber ergeben, dass die Urdenbacher Kämpe in den 50er Jahren, also bevor der Rheinarm in ein begradigtes Bett gezwängt wurde, ein bekannter Fundpunkt der Art gewesen ist. „Die Samen müssen seitdem im Boden geschlummert haben und sind zu neuem Leben erwacht, als sie in Berührung mit Wasser gekommen sind.“ Gleiches gilt wohl für den Nickenden Zweizahn, eine gelb blühende kleine Pflanze, die einer Sonnenblume im Miniaturformat ähnelt.