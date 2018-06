Viertägiger Warnstreik an der Uni-Klinik

Verdi ruft erneut zum Warnstreik an der Uni-Klinik auf, diesmal sogar für vier Tag in Folge. Von heute bis Freitag müssen deshalb laut Uni-Klinik weitere Operationen verschoben werden, sodass die Warteliste für die Patienten weiter wachsen werde. Zwar sei die Notfallversorgung sichergestellt, es könne jedoch sein, dass „Patienten in andere Kliniken verlegt werden müssen, wenn nur dort zeitnah die erforderliche Versorgung sichergestellt werden kann“. Im Streit mit der Uni-Klinik um bessere Arbeitsbedingungen fordert Verdi, Personaluntergrenzen für Stationen festzuschreiben. Für die Uni-Klinik ist hingegen klar: „Die Uni-Klinik darf keine eigenständigen Tarifverhandlungen führen, da sie über Tarifgemeinschaft deutscher Länder organisiert ist.“ ale