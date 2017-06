Düsseldorf-Flingern. Am Samstagnachmittag soll ein vierjähriges Mädchen beim Spielen auf dem Spielplatz am Hermannplatz von einer unbekannten Person mit einem Luftgewehr beschossen worden sein. Die Eltern des Kindes haben Anzeige erstattet. Nach Angaben der Polizei schilderte die Mutter des Kindes, dass sie aufgrund von Beschädigungen am Fahrradhelm davon ausgehe, dass der Helm ihrer Tochter mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt soll sich das Kind auf dem Spielplatz am Hermannplatz aufgehalten haben. Das Kind blieb unverletzt. Es bestehe der Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei bestätigte, dass der Helm Beschädigungen aufweist. Ob diese tatsächlich von einem Luftgewehr stammen, ist noch nicht bestätigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen erbittet die Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211/870-0.

Der Vater des Kindes veröffentlichte im Internet auf Facebook einen Beitrag, auf dem unter anderem Fotos des beschädigten Fahrradhelms zu sehen sind. Er droht mit Rache. Den gleichen Zettel hat er offenbar auch am Hermannplatz ausgehängt. jh